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Ильхам Алиев: Как дружественную страну нас радует завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене

Ильхам Алиев: Как дружественную страну нас радует завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене Нас, как дружественную страну, радуют успехи Таджикистана в области улучшения социально-экономического благосостояния народа и завоевания авторитета на международной арене.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 11:50
Ильхам Алиев: Как дружественную страну нас радует завоевание Таджикистаном авторитета на международной арене

Нас, как дружественную страну, радуют успехи Таджикистана в области улучшения социально-экономического благосостояния народа и завоевание авторитета на международной арене.

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

"Нас, как дружественную страну, радуют достигнутые Таджикистаном под Вашим мудрым руководством успехи в области укрепления государственности, улучшения социально-экономического благосостояния народа, завоевание им авторитета на международной арене", - говорится в письме.

"Нынешний уровень наших межгосударственных отношений исходит из симпатии, уважения и доверия, которые наши народы исторически питали друг к другу. Взаимные визиты высокого уровня, регулярные контакты, подписанные многочисленные документы в различных сферах обусловили динамичное и успешное развитие наших двусторонних связей и партнерства.

Верю, что, эффективно используя сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения сферы охвата азербайджано-таджикских отношений, мы добьемся укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - отмечается в поздравительном послании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “Tacikistanın beynəlxalq aləmdə nüfuz qazanması dost ölkə olaraq bizi sevindirir”

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