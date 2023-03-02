Президент Азербайджана: К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта во время выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества", - подчеркнул глава государства.