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Президент Азербайджана: К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму

Президент Азербайджана: К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:01
Президент Азербайджана: К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму

К сожалению, сегодня мы наблюдаем возрастающую тенденцию к неоколониализму.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта во время выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Движение неприсоединения, возникшее в результате исторического процесса деколонизации, должно объединить свои усилия для того, чтобы полностью перевернуть эту позорную страницу в истории человечества", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'Unfortunately, nowadays, we observe rising tendency towards neo-colonialism'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Təəssüf ki, bu gün biz neokolonializm meylinin artdığını müşahidə edirik"

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