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Президент Азербайджана: К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю

Президент Азербайджана: К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю.
Внешняя политика
14 октября 2022 г. 15:11
Президент Азербайджана: К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю

К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев 14 октября во время выступления на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

"Хотел бы проинформировать коллег в связи с ситуацией, которая складывается в нашем регионе. Коллеги хорошо знают, что в период оккупации армянскими вооруженными силами территории Азербайджана я никогда не выносил эту тему на обсуждение в рамках СНГ, поскольку темой урегулирования конфликта занималась Минская группа ОБСЕ, она имела мандат. К сожалению, на протяжении 28 лет результат Минской группы равен нулю. И, как теперь видно, главной целью этой структуры было не урегулирование конфликта, а его заморозка. Ведение переговоров только было лишь ширмой для того, чтобы конфликт не решался еще многие годы. Поэтому поскольку конфликт урегулирован и Азербайджан урегулировал его сам в соответствии с международным правом, Уставом ООН, в том числе статьей 51 Устава ООН, которая предполагает, что каждая страна имеет право на самооборону, конфликт считается урегулированным", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev says Minsk Group's 28-year activity produced zero effect
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Təəssüf ki, 28 il ərzində Minsk qrupunun nəticəsi sıfıra bərabərdir"

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