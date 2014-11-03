Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и торговли Венгрии

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией. На встрече было подчеркнуто динамичное развитие существующих отношений и отмечены хорошие перспективы для продолжения сотрудничества.

Стороны обсудили дальнейшее расширение связей между двумя странами в области туризма, молодежной политики, информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики, воздушного транспорта и других сферах.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.