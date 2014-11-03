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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и торговли Венгрии

    Стороны обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в различных областях

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

    Как сообщает Report, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией. На встрече было подчеркнуто динамичное развитие существующих отношений и отмечены хорошие перспективы для продолжения сотрудничества.

    Стороны обсудили дальнейшее расширение связей между двумя странами в области туризма, молодежной политики, информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики, воздушного транспорта и других сферах.
    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом и урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

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