Президент Азербайджана встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга

18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

18 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер-министр Люксембурга еще раз подчеркнул важность получения большей информации об Азербайджане и регионе, а также стабильности в регионе для его страны. Он довел до внимания, что региональная политика Люксембурга носит сбалансированный характер.

Проинформировав о региональных процессах, президент Азербайджана отметил важность сбалансированной политики по отношению к региону и уважительного подхода к позиции всех сторон.

На встрече были затронуты двусторонние отношения между нашими странами, подчеркнуто наличие больших перспектив для развития связей, основанных на взаимном уважении и доверии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом в сфере высоких технологий, здравоохранения, инвестиций, транспортных перевозок и других областях.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан имеет очень тесные отношения с Европейским Союзом и странами-членами ЕС. Была отмечена важность платформы Европейского политического сообщества для проведения дискуссий.

На встрече было подчеркнуто значение проведения COP29 в Азербайджане.

Премьер-министр Люксембурга заявил, что намерен принять участие в этом мероприятии.

12:58

18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.