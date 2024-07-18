О нас

Президент Азербайджана встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга

Президент Азербайджана встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга 18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.
Внешняя политика
18 июля 2024 г. 14:25
Президент Азербайджана встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга

18 июля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Премьер-министр Люксембурга еще раз подчеркнул важность получения большей информации об Азербайджане и регионе, а также стабильности в регионе для его страны. Он довел до внимания, что региональная политика Люксембурга носит сбалансированный характер.

Проинформировав о региональных процессах, президент Азербайджана отметил важность сбалансированной политики по отношению к региону и уважительного подхода к позиции всех сторон.

На встрече были затронуты двусторонние отношения между нашими странами, подчеркнуто наличие больших перспектив для развития связей, основанных на взаимном уважении и доверии.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом в сфере высоких технологий, здравоохранения, инвестиций, транспортных перевозок и других областях.

В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан имеет очень тесные отношения с Европейским Союзом и странами-членами ЕС. Была отмечена важность платформы Европейского политического сообщества для проведения дискуссий.

На встрече было подчеркнуто значение проведения COP29 в Азербайджане.

Премьер-министр Люксембурга заявил, что намерен принять участие в этом мероприятии.

12:58

18 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Оксфорде с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Prezidenti Oksfordda Lüksemburqun Baş naziri ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоPresident of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with Prime Minister of Luxembourg Luc Frieden in Oxford

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
В Узбекистане при участии 10 стран реализуются инвестпроекты на сумму $7 млрд
11 июля 2024 г. 23:49
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
Турция и Украина готовят конференцию по продовольственной безопасности
11 июля 2024 г. 22:42
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
Вице-спикер парламента Армении предостерег Россию от вмешательства в политику Еревана
12 июля 2024 г. 14:42
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
СМИ: После покушения на Трампа у Байдена есть шанс достойно уйти в отставку
14 июля 2024 г. 17:50
Трамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
ФотоТрамп получил ранения в результате предполагаемой попытки покушения
14 июля 2024 г. 02:48
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi