Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Того

13 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе.

13 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе.

Как сообщает Report, глава государства поблагодарил президента Того за участие в мероприятии СОР29.

Выразив признательность за приглашение на СОР29, Фор Эссозимна Гнассингбе подчеркнул, что мероприятие организовано на очень высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с африканскими странами, в том числе Того.

В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области образования, сельского хозяйства и в других сферах.

15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Того Фором Эссозимной Гнассингбе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.