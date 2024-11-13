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Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Того

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Того 13 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 16:15
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Того

13 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Того Фором Эссозимной Гнассингбе.

Как сообщает Report, глава государства поблагодарил президента Того за участие в мероприятии СОР29.

Выразив признательность за приглашение на СОР29, Фор Эссозимна Гнассингбе подчеркнул, что мероприятие организовано на очень высоком уровне.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение отношениям с африканскими странами, в том числе Того.

В ходе беседы были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в области образования, сельского хозяйства и в других сферах.

15:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Того Фором Эссозимной Гнассингбе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Toqo Prezidenti ilə görüşüb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of Togo

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