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Президент и первая леди Азербайджана возложили цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы

Президент и первая леди Азербайджана возложили цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 16:34
Президент и первая леди Азербайджана возложили цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева возложили цветы к Монументу погибшим за независимость Литвы.

Об этом сообщает корреспондент Report из Вильнюса.

Монумент расположен на Антакальнисском кладбище. Здесь похоронены погибшие при захвате советскими войсками здания Литовского радио и телевидения и Вильнюсской телевизионной башни.

Во время штурма здания 13 гражданских лиц погибли и около 700 были ранены. 16 января 1991 года на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе состоялась церемония захоронения погибших. В память жертв трагических событий 1991 года 13 января отмечают как День защитников свободы Литвы.

Напомним, что президент Азербайджана был приглашен посетить с официальным визитом Литву его коллегой Науседой во время Давосского форума в январе этого года.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Litvanın müstəqilliyi uğrunda həlak olanların xatirəsinə ucaldılmış abidəni ziyarət ediblər

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