Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял премьер-министра Грузии

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в нашей стране премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили

5 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял находящегося с визитом в нашей стране премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает Report, приветствуя премьер-министра Грузии, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Господин премьер-министр, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад вас видеть. Уверен, что визит будет очень успешным и упрочит наши братские отношения. Отношения между нашими народами опираются на большую историю, продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы. Считаю, что это - прекрасная основа для развития наших нынешних отношений, демонстрирующих большую динамику и фактически охватывающих многие сферы. Очень рад, что вы посетили нас. Желаю вам крепкого здоровья. Мне известно, что недавно вы заразились коронавирусом. Очень рад, что вы полностью выздоровели. Это было причиной того, что ваш визит в Азербайджан был немного отложен.

У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Последний день прошлого года стал последним днем реализации Южного газового коридора. Этот проект имеет важное значение для общего развития, стабильности, прогнозируемости, сотрудничества не только в регионе Южного Кавказа, но и в более широком Евразийском регионе. Еще раз хочу отметить, что без нашего сотрудничества это было бы невозможно. Я глубоко признателен правительству Грузии за это, оказание постоянной поддержки реализации этого важного проекта. Все другие начатые нами совместные инициативы также имеют хорошую историю успеха. Уверен, что так будет и дальше.

Только что посмотрел некоторые данные и увидел, что Азербайджан продолжает оставаться одним из самых крупных инвесторов экономики Грузии. Это тоже является хорошим показателем проводимых вашим правительством реформ по созданию очень позитивной и благоприятной инвестиционной среды. Знаю, что в вашей стране хотят работать еще больше азербайджанских компаний, и уверен, что это произойдет. Сегодня мы, конечно, рассмотрим все достигнутое и спланируем дальнейшие шаги. Передаю вам самые добрые пожелания. Еще раз добро пожаловать.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сказал:

-Господин Президент, благодарю Вас за прием. Вновь встретиться с Вами в Баку – большая радость и честь. Как Вы отметили, мы вынуждены были отложить мой визит из-за того, что я заразился коронавирусом. Но рад, что мы сегодня находимся в Баку. Вы отметили, что у нас совершенные отношения, которые продолжаются на протяжении веков. Хочу повторить слова, которые в свое время были сказаны Вашим отцом в Тбилиси - судьбе было угодно и нам повезло, что мы являемся соседями. Грузинский и азербайджанский народы – соседи. Это – наша судьба. Мы очень привязаны друг к другу и взамосвязаны. Как Вы отметили, мы вместе реализовали некоторые важнейшие исторические проекты. Поэтому мы решительно настроены на продолжение совместной реализации еще больших проектов, которые укрепят наши отношения и братство. Еще раз хочу поблагодарить Вас за то, что Вы приняли возглавляемую мною делегацию здесь, в Баку. Пользуясь случаем, хочу пригласить Вас посетить Тбилиси в любое удобное для Вас время. Большое спасибо.