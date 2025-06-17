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Президент Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии

Президент Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии 17 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Республики Северная Македония Африма Гаши.
Внешняя политика
17 июня 2025 г. 11:31
Президент Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Северной Македонии

17 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Ассамблеи Республики Северная Македония Африма Гаши.

Как сообщает Report, в ходе беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Северной Македонией, подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества.

Было затронуто значение взаимных визитов на различных уровнях в укреплении связей, в этом контексте отмечен официальный визит президента Северной Македонии в нашу страну и проведенные плодотворные обсуждения.

Гость подчеркнул, что Северная Македония считает Азербайджан дружественной страной.

На встрече были обсуждены перспективы отношений в политической, экономической, энергетической и других сферах, выражено удовлетворение расширением сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Северной Македонии.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev receives President of Assembly of North Macedonia
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Şimali Makedoniya Assambleyasının sədrini qəbul edib

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