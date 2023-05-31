Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам

31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

31 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял помощника государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

Как сообщает Report, Джеффри Пайетт отметил значение проведения Энергетической недели в Баку. Гость высоко оценил лидирующую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Коснувшись важности участия Джеффри Пайетта в этом мероприятии, президент Ильхам Алиев выразил признательность за постоянную поддержку правительством США инициатив Азербайджана в энергетической сфере. Глава государства сказал, что наша страна на протяжении многих лет активно сотрудничает с США в энергетическом секторе и успешно реализует широкомасштабные совместные проекты. В этой связи президент Азербайджана подчеркнул поддержку, оказываемую правительством США проекту TAP.

На встрече состоялся обмен мнениями о вкладе Азербайджана в энергетическую безопасность региона, реализуемых в нашей стране ускоренными темпами проектах, направленных на развитие сектора возобновляемой энергии.

В ходе беседы было особо подчеркнуто, что Азербайджан играет стабилизирующую роль в энергоснабжении, затронут вопрос создания нашей страной устойчивых транзитно-транспортных возможностей для энергетической и неэнергетической продукции в рамках Среднего коридора.