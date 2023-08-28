Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции

28 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Метина Гюрака, передает Report.

28 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Метина Гюрака.

Как сообщает Report, в ходе беседы было подчеркнуто, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией во всех областях, в том числе в военной сфере, успешно развиваются. Было отмечено значение визита Метина Гюрака в нашу страну вскоре после его назначения и выражена уверенность в том, что этот визит послужит расширению сотрудничества.

Было подчеркнуто, что между военными структурами Азербайджана и Турции осуществляется плодотворное взаимодействие.

На встрече были отмечены важность Победы Азербайджана в Отечественной войне, высокий профессионализм и героизм нашей армии в ее достижении.

11:18

28 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турецкой Республики Метина Гюрака, передает Report.