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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турции 4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафу Варанка.
Внешняя политика
4 апреля 2023 г. 16:41
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турции

4 апреля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафу Варанка.

Как сообщает Report, передав поздравления в связи с производством первого местного турецкого электромобиля Togg, глава государства выразил удовлетворение в связи с доставкой его в Баку и поблагодарил за это главу Турецкого государства.

Президент Азербайджана расценил поставку второго автомобиля такого типа в нашу страну как проявление дружеских и братских отношений.

Напомнив о вчерашней встрече с техническим директором компании «Байкар» Сельчуком Байрактаром, президент Ильхам Алиев сказал, что в последние годы в братской стране производится высокотехнологичная продукция в сферах как оборонной, так и гражданской промышленности, подчеркнул, что это стало возможным благодаря уму, таланту и труду турецкого народа при лидерстве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил, что хорошим примером в этом отношении является и начало производства Togg.

Глава государства передал президенту Турции, дружественному и братскому турецкому народу поздравления по случаю всех достигнутых успехов.

Мустафа Варанк сказал, что президент и народ Турции испытывают чувство гордости в связи с доставкой в Азербайджан второго автомобиля Togg.

В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией в различных направлениях, в том числе в области промышленности и технологий, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev receives Minister of Industry and Technology of Türkiye
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Türkiyənin sənaye və texnologiya nazirini qəbul edib

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