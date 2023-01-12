Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра обороны Италии

11 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто.

11 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра обороны Итальянской Республики Гвидо Кросетто.

Как сообщает Report, указав на то, что основанные на стратегическом партнерстве азербайджано-итальянские двусторонние отношения успешно развиваются, Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение с этой точки зрения взаимных визитов высокого уровня, с удовлетворением отметил свой последний визит в Италию.

Глава государства напомнил, что направил поздравительное письмо новому председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони, отметил, что хотя с момента формирования нового правительства прошло немного времени, визит в нашу страну на уровне министра обороны является хорошим показателем наших связей, выразил уверенность в том, что сотрудничество между новым правительством и Азербайджаном будет успешным.

Напомнив, что первое мероприятие на открытии нового здания посольства Азербайджана в историческом районе Рима было посвящено церемонии обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими высшими учебными заведениями Италии, Президент Ильхам Алиев сказал, что строительство здания Итало-азербайджанского университета в Азербайджане завершается.

Высоко оценив вклад Италии в расширение связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз, глава государства отметил, что между нашими странами осуществляется успешное сотрудничество в различных областях, в том числе в энергетической сфере. В этом контексте Президент Ильхам Алиев подчеркнул эффективную деятельность Южного газового коридора. Он выразил уверенность в том, что визит Гвидо Кросетто в Азербайджан послужит делу укрепления сотрудничества как между соответствующими структурами наших стран, так и в более широком смысле, и выразил надежду на то, что двусторонние отношения будут укрепляться и впредь.

Отметив, что для него большая честь встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым, Гвидо Кросетто в первую очередь передал главе нашего государства приветствия Президента Италии Серджо Маттареллы и подчеркнул, что во время состоявшейся перед визитом встречи с Президентом Италии, Серджо Маттарелла с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан и визит главы нашего государства в Италию и еще раз подчеркнул дружеские отношения с Президентом Азербайджана.

Глава государства выразил признательность за приветствия и теплые слова, просил передать и его приветствия Президенту Италии.

Гвидо Кросетто сообщил, что перед визитом он также встретился с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджой Мелони, которая подчеркнула, что визит министра обороны Италии в нашу страну свидетельствует о том, что итальянское правительство настроено на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном.

Министр Гвидо Кросетто отметил, что визиты Президента Азербайджана в Италию всегда воспринимаются в этой стране с большой радостью.

Гость выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за оценку роли Италии в развитии связей Азербайджан-НАТО и Азербайджан-Европейский Союз.

Гвидо Кросетто добавил, что процессы развития, происходящие в Баку, произвели на них глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено наличие хороших перспектив для расширения сотрудничества в области энергетики, строительства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности и др.