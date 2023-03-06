Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономического развития Венгрии

6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив свой последний визит в Венгрию, глава государства еще раз высоко оценил проявленные во время этого визита президентом и премьер-министром Венгрии гостеприимство и усилия для тесного сотрудничества.

Подчеркнув, что визит дал хорошие результаты, президент Ильхам Алиев отметил важность посещения Мартоном Надем нашей страны с точки зрения развития двусторонних отношений. Глава государства сказал, что визит министра экономического развития Венгрии создает хорошую возможность для определения направлений будущего сотрудничества на основе достигнутых договоренностей. Подчеркнув, что повестка дня связей расширяется, президент Азербайджана сказал, что по всем направлениям уже есть хорошие результаты.

Поблагодарив за прием, Мартон Надь выразил главе государства соболезнования в связи с вчерашней гибелью азербайджанских военнослужащих.

Заявив, что его страна всегда поддерживает территориальную целостность Азербайджанской Республики, министр экономического развития Венгрии отметил, что альтернативы миру и переговорам нет. Гость сказал, что визит президента Ильхама Алиева в Венгрию был осуществлен на высоком уровне и имел большое значение с точки зрения развития двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах экономического сотрудничества между нашими странами.

11:00

6 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономического развития Венгрии Мартона Надя.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу президента.