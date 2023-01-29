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Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию 29 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию.
Внешняя политика
29 января 2023 г. 16:25
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию

29 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию.

Как сообщает Report, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, советник Президента Венгрии по международным связям и дипломатии Криштоф Алтус и другие официальные лица.

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