Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию

29 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию.

29 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Венгрию.

Как сообщает Report, в будапештском международном аэропорту имени Ференца Листа, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву встречали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, советник Президента Венгрии по международным связям и дипломатии Криштоф Алтус и другие официальные лица.