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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Бразилии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Бразилии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.
Внешняя политика
7 сентября 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Бразилии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия – Дня независимости.

В этом году Азербайджан и Бразилия отметят знаменательную годовщину – 30-летие установления дипломатических отношений. Верю, что совместными усилиями наши межгосударственные связи и впредь будут развиваться в интересах наших народов в русле дружбы и сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного спокойствия и благополучия".

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Версия на английском языке President Aliyev congratulates his Brazilian counterpart
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Braziliyanın dövlət başçısını təbrik edib

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