Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Бразилии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Бразилия Луису Инасиу Луле да Силве.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Федеративной Республики Бразилия – Дня независимости.
В этом году Азербайджан и Бразилия отметят знаменательную годовщину – 30-летие установления дипломатических отношений. Верю, что совместными усилиями наши межгосударственные связи и впредь будут развиваться в интересах наших народов в русле дружбы и сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного спокойствия и благополучия".