Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 июня дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group. Интервью главы государства была показано 22 июля на телеканале China Global Television Network.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 20 июня дал интервью китайской медиакорпорации China Media Group. Интервью главы государства была показано 22 июля на телеканале China Global Television Network.

Report представляет расширенный вариант этого интервью.

Корреспондент: Большое спасибо за интервью. Мы пробыли в Баку всего три дня, но действительно впечатлены тем, насколько современны этот город и эта страна. Куда бы вы ни пошли, везде чувствуется азербайджанский колорит.

Президент Ильхам Алиев: Да, это правда. Прежде всего, добро пожаловать в Азербайджан. Спасибо, что приехали. И спасибо за внимание к нашей стране. Я очень рад, что вы проведете в Азербайджане несколько дней. Это значит, что у вас будет достаточно времени для того, чтобы лучше узнать нашу страну и наш народ.

Вы абсолютно правы, заметив, что мы сохраняем подлинное происхождение наших городов, наших достижений. В то же время мы модернизируем страну. Поэтому то, что вы видите в Баку, - это сочетание современности и традиционализма. И я думаю, что они не конфликтуют друг с другом, не находятся в противоречии. И это было сделано сознательно, поскольку в таком историческом городе, как Баку, первостепенной задачей является сохранить нашу историю, наши архитектурные памятники и в то же время дать возможность городу развиваться. В Баку можно увидеть и то, и другое. Я думаю, что это действительно важное достижение. Спасибо, что вы это заметили.

Корреспондент: Мы были во многих городах, но не в стольких, в скольких побывали Вы. Но я должен сказать, что Баку не похож ни на один из тех, в которых был я.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Корреспондент: Господин Президент, в начале нашего интервью хотел бы упомянуть, что в этом году отмечается столетие Вашего покойного отца, общенационального лидера Гейдара Алиева. Он является не только национальным лидером, отцом-основателем современного Азербайджана, но и основоположником китайско-азербайджанской дружбы. Поэтому, прежде всего, наше почтение.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, вы абсолютно правы. Гейдар Алиев фактически построил государственность в Азербайджане и вывел страну на путь развития. Он положил конец гражданской войне, дезорганизации в стране, тому хаосу, которые царили здесь в начале 1990-х годов. И он же разработал приоритеты внешней и внутренней политики, которым мы сейчас следуем. Конечно, за 30 лет мир изменился, но наши основные цели не изменились. Это - укрепление нашей государственности, проведение активной внешней политики, основанной на наших национальных интересах, и социально-экономическое развитие Азербайджана, наряду с очень активной региональной политикой. И, конечно же, главной целью с первых дней нашей независимости было восстановление территориальной целостности нашей страны, которая была достигнута чуть более двух лет назад. Вы абсолютно правы, он сыграл очень важную роль в развитии отношений между Китаем и Азербайджаном. Его визит в Китай и встречи с китайскими лидерами фактически заложили основы нашего сотрудничества. В то время Азербайджан не был хорошо известен в мире. Поэтому, это был фундамент. И я очень рад, что сегодня отношения между двумя нашими странами развиваются очень успешно, охватывают все больше областей. Так что на сегодняшний день повестка дня гораздо шире, чем 30 лет назад, и она основана на взаимоуважении и дружбе.

Корреспондент: Многие китайские наблюдатели отметили, что помимо официальной программы визита Вашего отца, покойного президента в Китай, он посещал также китайские семьи, знакомился с повседневной жизнью простых китайцев. Проводил время, как Вы знаете, в кругу китайских семей, пожимал руки ученикам начальной школы, посещал китайскую деревню. Вообще-то, у нас есть несколько фотографий, которые, по нашему мнению, нуждаются в Ваших пояснениях. Например, эта фотография была снята в 1990-х годах. Здесь он в кругу китайской семьи.

Президент Ильхам Алиев: Да, верно.

Корреспондент: Отличное фото.

Президент Ильхам Алиев: Да. На самом деле это иллюстрация того, о чем вы сказали. Он действительно был очень заинтересован не только в официальных контактах, но и в установлении отношений с людьми. И эта фотография явное тому свидетельство.

Корреспондент: А на этой фотографии он беседует со школьниками.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: Вручает им подарки. Вам нравится?

Президент Ильхам Алиев: Да, я думаю, это хорошая иллюстрация того, о чем вы упомянули. Спасибо.

Корреспондент: И, конечно, Великая китайская стена, Запретный город...

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: Что Ваш отец рассказывал Вам о Китае, о своих поездках в нашу страну? Каким он представлял Китай? И как Вам видится преемственность дружбы от одного поколения к другому?

Президент Ильхам Алиев: На самом деле, для него Китай не был чем-то таким, что он должен был открыть для себя. Он был хорошо осведомлён о развитии Китая в разные времена. Будучи первым заместителем Председателя Совета Министров СССР он много встречался с китайскими представителями, и он был хорошо осведомлён о динамике развития вашей страны. Когда он стал Президентом независимого Азербайджана, установление двусторонних отношений, конечно же, стало одним из главных приоритетов внешней политики. И я помню, что, когда он вернулся после официального визита в Китай, он был очень впечатлен. Он увидел растущую державу. Это было почти 30 лет назад, и он увидел консолидированное общество и страну, имеющую очень четкие цели.

А встречи с простыми людьми, на самом деле, являлись частью его характера. Здесь, то есть в Азербайджане, он всегда старался чувствовать пульс общества, видеть, как живут люди, что они думают, какие у них проблемы, к чему они стремятся. И поэтому, естественно, что он хотел также иметь эту обратную связь от простых китайцев. В принципе, основы наших двусторонних отношений были заложены именно после того исторического визита. И с тех пор, у нас есть очень большой потенциал для динамичного развития.

Корреспондент: Мы видим памятники Вашему отцу в различных частях Баку. Кроме того, многие улицы были названы его именем, много мемориалов в его честь. Я чувствую, что во всем этом есть нечто более глубокое, чем это кажется. Есть что-то более глубокое в Вашем уважении и в Вашей привязанности к отцу. Что Ваш отец означал лично для Вас?

Президент Ильхам Алиев: Как и для многих людей, особенно в таком обществе, как азербайджанское, родители очень дороги детям. Азербайджанское общество основано на традиционных ценностях, семейных ценностях, и эти ценности очень глубоки. И это важно, что сегодня, спустя более чем 30 лет после обретения независимости, живя в глобальной среде, мы сумели сохранить эти семейные ценности и уважение к старшему поколению. Это является основой нашего общества. Для меня, как и для любого другого азербайджанца, отец — это очень дорогой человек, человек, на которого хочется быть похожим. Особенно, когда ты можешь гордиться своим отцом. Это большое счастье для меня, потому что я был рядом с ним в самые трудные времена для него лично и для всего азербайджанского народа. Особенно когда 20 января 1990 года советская армия атаковала Азербайджан. Он поднял свой голос и был практически единственным, кто поднял свой голос, осудив кровавую бойню. И он реально понимал, что это могло дорого стоить ему. Мы ещё жили в советской стране. Это происходило за два года до распада Советского Союза. То, что произойдёт такое в январе 1990 года, еще никто даже не мог себе представить. И надо было обладать изрядной долей мужества и любви к своему народу, чтобы публично осудить жестокую кровавую расправу над мирными жителями, которая унесла жизни более чем ста невинных людей.

Гейдар Алиев был единственным, кто покинул ряды Коммунистической партии Советского Союза из-за антиазербайджанской позиции советского правительства. Это тоже был очень смелый шаг, так как советское правительство и советская система были все ещё очень сильными и очень репрессивными. Он должен был учитывать всё это. Но для него вопросы национальных интересов азербайджанского народа, национальной гордости и справедливости всегда преобладали над всеми его личными интересами. Это был очень сложный период для него и для всех нас, но наша семья держалась вместе.

То же самое произошло и во время гражданской войны, когда в Азербайджане царили полная смута, дезориентация и хаос. Когда азербайджанский народ увидел спасение именно в нем и попросил его вернуться в трудные времена, ему было уже 70 лет. Он был уже немолод и его приход к власти в Азербайджане в 1993 году был очень смелым шагом, который еще раз продемонстрировал его любовь и преданность азербайджанскому народу. И когда азербайджанцы считают его основателем современного Азербайджана, то они абсолютно правы, а уважение к нему основано на нескольких факторах. Это не один фактор. Это его жизнь – возглавить страну в самые сложные времена, найти самое лучшее решение, продемонстрировать одновременно мудрость и мужество. Это очень редкое качество для политиков, особенно учитывая тот факт, что Азербайджан - небольшая страна. Азербайджанские земли были уже оккупированы Арменией, и мы столкнулись с огромными экономическими трудностями. Инфляция превышала 1000 процентов. Была тотальная безработица и нищета, а армии практически не существовало. Так что, сохранить страну в целостности в сложившихся обстоятельствах, поставить ее на путь развития и прийти к тому, что мы имеем сейчас, - действительно такого могла добиться только великая личность.

И нашей целью, в том числе и моей лично, было продолжить его политику, конечно же, с учетом изменений в мире и изменений в Азербайджане, модернизировать страну и укрепить нашу независимость, чтобы мы больше никогда не жили под чужим господством, строить сильную, самодостаточную экономику и обеспечивать лучшие условия для жизни людей.

Поэтому, когда мы говорим о современном Азербайджане, не только в контексте столетнего юбилея, но и вообще, то это факт, что фундамент был заложен именно им, благодаря его руководству страной в трудные 1990-е годы. В противном случае сегодняшний Азербайджан оказался бы в другом положении. Сейчас даже невозможно представить, с какими проблемами и сложностями мы могли бы столкнуться.

Корреспондент: Думаю, было бы справедливо отметить, что Азербайджан прошел долгий путь, проложил воистину уникальный путь в политическом, экономическом и социальном плане, сумев сыграть деликатную роль в меняющемся геополитическом ландшафте мира. А сейчас хотел бы немного переключиться на тему азербайджано-китайских отношений. Вы недавно охарактеризовали отношения между Китаем и Азербайджаном как отличные. Как Вы считаете, на каком этапе находятся эти отношения и что, по-Вашему, нужно сделать, чтобы вывести их на новый уровень?

Президент Ильхам Алиев: Я могу только подтвердить то, что сказал ранее. Я вижу отношения как отличные. И этот вывод, это мнение охватывает очень широкую повестку двусторонних отношений и очень ясные перспективы будущего сотрудничества. Думаю, что уровень достигнутого в двусторонних отношениях является лишь началом очень долгого пути и, надеюсь, пути стратегического сотрудничества. Поскольку сегодня, если мы посмотрим на политическую карту региона, а также на карту транспортных путей, то увидим, как плотно наши страны связаны друг с другом. Например, если мы возьмем основные вопросы глобальной международной повестки дня, то наши позиции совпадают. Они совпадают по вопросам, касающимся суверенитета, независимости, территориальной целостности, невмешательства в дела других стран. Они совпадают по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством. Мы наблюдаем рост объемов взаимной торговли и особенно потенциал, который мы видим в возникающих новых транспортных маршрутах, которые в будущем еще больше объединят наши страны. И это также будет большим вкладом в региональную безопасность и стабильность, потому что, когда страны объединяются в формате взаимовыгодного сотрудничества, это способствует региональной стабильности, предсказуемости, процветанию и развитию.

Что касается внешней политики, приоритетов и повестки, то я вижу много общего между политикой Китая и Азербайджана, равно как и в любом другом направлении. А относительно недавно наши отношения еще более активизировались. И, конечно же, мои встречи с Президентом Си Цзиньпином играют важную роль в определении направления и ставят очень четкие цели в плане развития. Но в то же время коммуникация на более низком уровне, на уровне государственных чиновников, парламентариев и представителей общественности, а также отношения между нашими партиями - это также создает особый формат сотрудничества. Поэтому, когда я говорю, что, по моему мнению, это только начало долгого пути, то я думаю, что это охватывает все эти взгляды. Что касается будущего двусторонних отношений, то здесь мы придерживаемся политики единогласия между Китаем и Азербайджаном. Таким образом, я могу еще раз только подтвердить, то, что я сказал: отношения отличные. И в дальнейшем они будут только улучшаться.

Корреспондент: Вы встречались с Президентом Си Цзиньпином несколько раз. Что Вы думаете о нем, как о лидере. Какой он человек?

Президент Ильхам Алиев: У меня была возможность неоднократно встречаться с Президентом Си Цзиньпином в Китае и на полях международных мероприятий. И я отношусь к нему с большим уважением. Меня всегда впечатляли его видение, его интеллект, открытость и глубокое понимание двусторонних отношений между нами, поскольку Китай, как мировая держава, имеет обширную внешнеполитическую повестку, намного более обширную, чем Азербайджан.

Но в то же время глубокая осведомленность Президента Си о сути нашего сотрудничества, о перспективах нашего сотрудничества действительно демонстрирует, что он очень ответственный человек. Результатом этого является очень успешная внешняя политика. Вы знаете, что год от года число друзей Китая в мире растет. И это благодаря той мудрой политике. Мы можем только аплодировать тому, что он делает для развития своей страны, для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Думаю, это один из уникальных случаев на мировой арене. Особенно сейчас, когда вы просто помогаете странам, которые нуждаются в помощи и которые не могут получить помощь вовремя и из других источников. Могу привести вам один пример, связанный с Азербайджаном. Когда начался COVID, у нас были большие проблемы, потому что у нас не было вакцин. И единственной страной, которая помогла нам тогда с вакцинами, был Китай. Я написал письмо Президенту Си Цзиньпину с просьбой помочь и сразу же получил на него ответ. Мы получили первую партию в миллион доз и начали вакцинацию в середине января. Так что мы были одними из первых в мире, и это благодаря его политике помощи. Как мы можем это забыть?

Но в то же время, и вы, вероятно, об этом тоже знаете, что на Западе были страны, которые запаслись количеством вакцин, в пять раз превышающих их нужды. И они оставили страны, которые не могли сами производить вакцины и не могли получить к ним доступ, без вакцинации. То есть, они демонстрировали, как бы сказать, вакцинный национализм.

Я также хочу вам сказать, что Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, был одной из стран, которые открыто боролись против вакцинного национализма. То есть я хочу сказать, что это пример, демонстрирующий политику Китая в отношении Азербайджана, и я уверен, что такая же политика проводится в отношении каждой страны, которая нуждается в помощи в то время, когда она необходима.

Поэтому, как я уже сказал, у меня было много встреч с Президентом Си Цзиньпином и как человек, он очень дружелюбный, очень уважительный, открытый, и, как человеку, мне действительно приятно с ним общаться.

Корреспондент: Если говорить о связях и сотрудничестве в инфраструктурных проектах, то на самом деле Азербайджан является рекордсменом. У него кратчайшие сроки реализации - одни из кратчайших сроков реализации среди стран-участниц инфраструктурных проектов «Один пояс, один путь». Всего 307 дней, а ведь речь идет об огромных инфраструктурных проектах. Как Азербайджану удается достичь этого? Как Вы оцениваете достоинства инициативы «Один пояс, один путь»?

Президент Ильхам Алиев: Вы знаете, одной из целей нашего развития являлось превращение Азербайджана в один из региональных центров связи. Потому что, если вы посмотрите на карту, то вы увидите географические преимущества Азербайджана, который расположен как раз на маршрутах с севера на юг и с востока на запад и обратно. Но отсутствие транспортной инфраструктуры фактически привело к возникновению ситуации, когда наша география не использовалась. И я был абсолютно уверен, что мы сможем улучшить это. Поэтому мы начали вкладывать крупные средства в транспортную инфраструктуру. Пятнадцать лет назад мы стали инвестировать крупные средства во внутреннюю инфраструктуру, потому что сначала нам нужно было модернизировать транспортную инфраструктуру внутри страны и в то же самое время строить мосты связи с нашими соседями. То есть мы действительно хотели стать важной транзитной страной, но одной географии для этого недостаточно. Даже инфраструктуры недостаточно. Нужно нечто большее, а именно, хорошие отношения с соседями, поскольку невозможно стать транзитной страной без сотрудничества со своими соседями. И это также было частью наших внешнеполитических приоритетов по построению прочных отношений с соседними государствами на основе общих интересов.

Итак, когда мы были, так сказать, включены в инициативу «Один пояс, один путь», мы уже пришли с доступной инфраструктурой. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы ее только модернизируем. Например, мы расширяем наш Морской торговый порт, так как растущее количество грузов с востока на запад, как бы сказать, создает проблемы с их перевалкой. Наш Морской порт был открыт несколько лет назад. Тогда его пропускная способность составляла 15 млн тонн. Сейчас мы модернизируем порт до 25 млн тонн.

Мы строим больше судов на Каспии. Хотя у нас крупнейший торговый флот на Каспии среди всех прикаспийских государств, мы продолжаем строить новые суда - танкеры и сухогрузы, чтобы иметь возможность доставлять больше грузов. Мы планируем расширить нашу судостроительную верфь, чтобы производить не шесть-восемь, а, возможно, от 10 до 20 судов в год, учитывая растущую потребность в судах в Азербайджане, а также и на Каспии.

Мы модернизируем существующую железную дорогу, чтобы пропускать по ней больше грузов. В результате, скорость движения поездов увеличится. Так что мы многое делаем для того, чтобы хорошо подготовиться к большому потоку грузов. Год за годом мы с удовлетворением наблюдаем растущий объем перевозок, грузоперевозок через Азербайджан. Но я думаю, что эти цифры могут быть в несколько раз выше. С этой целью мы активно работаем с нашими партнерами из Китая и нашими соседями для установления этой инфраструктурной связи и административной связи, так как нам нужно придерживаться единой тарифной политики. Нам необходимо расширить взаимодействие в отношении таможенных правил и, как бы сказать, широко открыть эти ворота. Так что отношения между нашими странами в будущем также будут играть важную роль в увеличении объема грузов, проходящих через Азербайджан. И, как вы отметили, мы все сделали своевременно и в короткие сроки. Сегодня транспортная инфраструктура Азербайджана уже соответствует высоким международным стандартам.

Корреспондент: Азербайджан также запускает Транскаспийский международный транспортный маршрут. Каково его значение?

Президент Ильхам Алиев: Фактически это является частью инициативы «Один пояс, один путь», так как мы ясно понимаем, что в текущей геополитической ситуации маршрут через Каспий приобретает все большее значение для стран Центральной Азии. Опять же, если посмотреть на карту, то мы увидим, что у стран Центральной Азии не так много выбора в плане маршрута транспортировки их грузов в Европу и обратно.

Корреспондент: Есть еще и Транссибирский маршрут, но он намного длиннее.

Президент Ильхам Алиев: Да, это одна причина, а вторая причина – это, конечно же, определенные геополитические изменения и ограничения на транспортные маршруты. Введение санкций на транспортные маршруты усложняет этот транзит. Поэтому, если не через Каспий, то как еще? А страны Центральной Азии развиваются, производят больше продукции на экспорт, и они также покупают больше. Поэтому маршруты через Каспий приобретают жизненную важность и, к счастью, мы давно проделали всю свою работу и все подготовили. Теперь расширяться будет проще. А расширение и инвестиции в расширение транспортной инфраструктуры будут основываться на показателях предполагаемых грузоперевозок.

В прошлом и этом году я посетил все страны Центральной Азии. А лидеры этих стран посетили Азербайджан. Сейчас в наших двусторонних отношениях наблюдается больше динамизма. Во-первых, потому что мы видим в этом необходимость, и у нас всегда были прекрасные отношения. В то же время вопрос транспортных маршрутов, так сказать, требует более активного взаимодействия. Так что я уверен, что когда мы посмотрим на статистику транзита через Каспий, то увидим, что цифры будут расти из года в год.

Корреспондент: У меня есть очень впечатляющие данные, которыми я хочу с вами поделиться. Эти данные показывают, что доставка товаров из Китая в Европу занимает в среднем 36 дней по морю, 20 дней по Транссибирскому маршруту, без политических сбоев, которые Вы, очевидно, имели в виду, и только 12 дней по Среднему коридору по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Это большая разница.

Президент Ильхам Алиев: Именно так. Да. И это тоже. Поэтому, кстати, мы начали и мы инициировали строительство этого маршрута, потому что его не существовало. Это новая инфраструктура транспортного сообщения, которая была инициирована Азербайджаном и активно поддерживалась нашими партнерами в Турции и Грузии. В 2017 году здесь, в Баку, мы провели официальный запуск этого проекта. А тогда транспортировка по Среднему коридору еще не была одним из приоритетов. Поэтому мы инвестировали столько, сколько было необходимо для объема грузов. А что мы делаем сейчас? Несколько месяцев назад мы приступили к модернизации этого пути, в результате чего по нему можно будет провозить в пять раз больше грузов, чем прежде.

Мы очень активно работаем над Зангезурским коридором, который станет дополнительным маршрутом из Азербайджана в Турцию и Европу, и строительные работы на азербайджанской территории выполнены примерно на 70 процентов. Таким образом, через Азербайджан будет проходить не только один маршрут Баку-Тбилиси-Карс, но и Зангезурский коридор. Все это создаст дополнительные возможности для увеличения грузопотока. В то же время перевозки через Азербайджан также будут проходить через морские порты Грузии, и в этой связи мы с большим интересом рассматриваем возможности некоторых инвестиций. Так что, действительно, транспортное сотрудничество будет чрезвычайно выгодным для всех стран. Но в то же время, что не менее важно, это укрепит связи между странами, страны станут более взаимосвязанными, более интегрированными. По пути следования коридоров мы планируем создать множество новых производств. Мы не хотим быть только транзитной страной. Да, это хорошо с геополитической точки зрения, то есть это дает дополнительную прибыль, мы хотим создать крупные промышленные зоны в Азербайджане и фактически движемся в этом направлении.

Считаю, что это также может быть привлекательным для китайских компаний, так как они смогут наладить производство в нашей свободной зоне в Аляте, которая была сдана в эксплуатацию в этом месяце и уже функционирует. Так что картина более широкая, чем можно себе представить.

Корреспондент: Господин Президент, что Вы можете сказать о культурной ценности инициативы «Один пояс, один путь». Два дня назад мы побывали в ресторане Mugham club и были впечатлены тем, что увидели там. Это был, конечно, старый караван-сарай для отдыха и восстановления сил людей, следующих по древнему Шелковому пути. Такое ощущение, что время остановилось. Как будто перед глазами разворачивается история. Можно представить, как смешиваются воедино люди, торговля и разные культуры. Какой Вы видите культурную ценность торговли; того, что китайцы именуют Инициативой «Пояс и путь»? Я знаю, что в Вашей стране Вы планируете возродить древний Шелковый путь в том виде, в каком он был ещё в 1990-х.

Президент Ильхам Алиев: Да, это определённо придаст дополнительный настрой, будет способствовать духу дружбы и взаимодействия. Потому что одной из, как бы сказать, специфических особенностей стран, находящихся вдоль древнего Шелкового пути, их общей чертой является разнообразие общества, полиэтнические и многоконфессиональные общества, проживающие в них. Азербайджан является частью этого позитивного сценария. Поэтому, как вы можете видеть своими глазами, культурное наследие Азербайджана является тем, что должным образом охраняется нашим государством. Это наше достояние, которое мы должны хранить, оберегать и передавать новым поколениям, чтобы они поступали также. Нам удалось сохранить наше культурное наследие на протяжении веков. Хотя долгое время Азербайджан был лишен государственности, мы не были независимой страной, но в то же время мы сохранили свою национальную самобытность, свой язык, свою литературу, свою музыку, свои традиции, свое культурное наследие. И мы смогли сделать это даже тогда, когда еще не были независимыми. Поэтому, безусловно, мы будем продолжать сохранять наше культурное наследие, которое является частью мирового наследия.

В то же время большее количество проектов по обеспечению связей с партнерами приведет к большему количеству посещений, большему количеству туристов, большему объему торговли, большему взаимодействию. И это только еще больше обогатит нашу культуру и наше общество. Так что мы рассматриваем это именно с этой точки зрения. И, к счастью, на протяжении веков, особенно в период независимости, Азербайджан действительно демонстрирует высокие стандарты этнической и религиозной толерантности, сосуществования. Все этнические группы, проживающие в Азербайджана, живут как одна семья, что является одним из крупнейших достояний. Мы стараемся сохранить это, и я уверен, что мы добьемся этого.

Корреспондент: Я вспомнил старую поговорку, которая гласит: «Когда заканчивается торговля, может начаться война».

Президент Ильхам Алиев: Верно.

Корреспондент: Возможно, верно и обратное: чем больше торговли, тем больше шансов у людей в странах найти общий язык.

Президент Ильхам Алиев: Совершенно верно, и это также укрепит стабильность, безопасность, и, в определенной степени, увеличит взаимозависимость, в хорошем смысле этого слова. Так что пользы для стран будет много и в этих условиях, конечно, они будут стабильными.

Корреспондент: Господин Президент, должен Вам сказать, что Вы стали достаточно известным в Китае. Благодаря вашему интервью двухлетней давности журналисту ВВС, которое широко распространилось. Широко распространилось и в Китае. И многие люди восхищались и говорили: «Вот что может сделать лидер страны с необъективным освещением западных СМИ». Как это было тогда?

Президент Ильхам Алиев: Во время 44-дневной Отечественной войны я дал множество интервью, в основном, западным журналистам и могу сказать, что большинство из них были очень агрессивными. Они пытались представить Азербайджан агрессором. Вы знаете, когда мы освобождали наши территории, то боролись за нашу территориальную целостность, мы не ступали на территорию другой страны. Мы просто ликвидировали последствия 30-летней оккупации и этнической чистки, с которыми столкнулись. И, конечно, я был уверен, что западные журналисты, приезжающие в Азербайджан, чтобы сделать видеосъемку и встретиться со мной, были хорошо подготовлены. Было бы наивно предполагать, что они не знают историю конфликта, кто является агрессором, а кто жертвой агрессии и что происходит. Но в то же время они пытались представить ситуацию - и не только во время нашей встречи, поскольку они сделали много репортажей об Азербайджане - так, как будто Азербайджан являлся агрессором. А это было абсолютно неприемлемо. И это еще раз демонстрирует предвзятость, несбалансированный и антиазербайджанский подход западных СМИ к той реальности, в которой мы жили 30 лет. Это правда.

Корреспондент: Многие считают Ваше замечание про Джулиана Ассанжа, стало отличным контрударом. Как Вы пришли к такому выводу?

Президент Ильхам Алиев: Ну, вообще-то, если вы пытаетесь обвинить кого-то в нарушениях, первое, что вы должны сделать, это посмотреть на себя в зеркало и увидеть, не в пушку ли рыльце у вас самих? То, что произошло с Джулианом Ассанжем, абсолютно неприемлемо. Это грубое нарушение свободы слова. Человека пытают. Его пытали на протяжении нескольких лет в одном посольстве, его пытают и сейчас. Я говорю о моральных пытках, я не знаю, подвергали ли его физическим пыткам или нет. Я не могу утверждать того, чего не знаю. Но человек страдает только потому, что он раскрыл информацию, которую получил от каких-то источников. Возможно, он был неправ. Возможно, он и совершил какое-то, так сказать, нарушение, но там, на Западе, они представляют ситуацию так, словно журналисты могут делать все, что хотят и они не подпадают под действие уголовного права. И если ты арестовываешь журналиста, это означает, что ты диктатор. Поэтому я сказал: «Посмотрите на Джулиана Ассанжа, что вы сделали c парнем, и как вы можете обвинять кого-то, имея в своей истории такую очень темную страницу? И как вы отметили, это было более двух лет назад, и где сейчас Джулиан Ассанж? Все еще в тюрьме. Все еще в тюрьме. Кто-то говорит о нем? Нет.

Корреспондент: Еще когда я работал журналистом в Вашингтоне на протяжении восьми лет, я очень многое узнал в обоих регионах. Говоря о предвзятости и искажении западными СМИ ситуации в незападных странах, таких как Азербайджан и Китай, Вы, конечно, считаете, что они поступили несправедливо по отношению к этим странам. Но почему, по-Вашему, они так делают? Какие факторы стоят за искаженным и неправильным отражением действительности в незападном мире, включая Китай и Азербайджан?

Президент Ильхам Алиев: Мне трудно сказать, почему они используют те же приемы против Китая. Скорее всего, на то есть свои причины. Но в отношении Азербайджана существует целый ряд факторов. Один из них — он является не главным, а лишь одним из них — это то, что армянское лобби, которое имеет большую инфраструктуру в США, во Франции и в некоторых других западных странах, регулярно атакует Азербайджан. Они подкупают политиков. Они внедряются в парламентский истеблишмент, в СМИ, в правительственные учреждения, и все свои стрелы направляют против Азербайджана. И они создают своеобразную атмосферу азербайджанофобии. Но это не единственная и не главная причина. Думаю, главная причина состоит в том, что Азербайджан проводит независимую политику, исходя из своих национальных интересов. В отличие от некоторых стран, Азербайджан не ввязывается ни в какие авантюры, которые не соответствуют нашим приоритетам и нашим национальным интересам. Другими словами, мы ведём себя независимо. Такой же независимой является наша политика. Мы будем защищать нашу самобытность и наше достоинство всеми средствами, имеющимися в нашем распоряжении. Поэтому я думаю, что это основная причина, по которой Азербайджан продолжает подвергаться нападкам со стороны СМИ, нападкам со стороны так называемых независимых НПО. Все мы знаем, что они не являются независимыми. Кто может утверждать, что Human Rights, Amnesty International, Freedom House являются независимыми? Посмотрите от кого они получают деньги, кто заказывает музыку, и вы увидите, что они полностью зависимы.

Корреспондент: Фонд Карнеги за международный мир…

Президент Ильхам Алиев: Верно. Они полностью зависимы, и они не могут позволить себе шаг влево или вправо без согласия их покровителей. Но, как вам известно, нам удается прожить в такой обстановке. Для меня важным является не то, что западные СМИ пишут об Азербайджане, а то, что думает народ Азербайджана о политике нашего государства. Поговорив c людьми, вы можете узнать, что они думают о нашем правительстве, правильны ли наши действия или нет. Сплоченность общества и сильная общественная поддержка, конечно же, вызваны не только нашей политикой и освобождением ранее оккупированных территорий, но также являются реакцией на антиазербайджанскую пропаганду. И если кто-то на Западе думает, что, оскорбляя государственных чиновников, распространяя клевету и слухи, они смогут влиять на общественное мнение в Азербайджане, возможно, они правы, но это влияние будет происходить не в том направлении, в каком им нужно. Наоборот, общество сплачивается еще больше, так как мы видим, что это несправедливо. Наши территории находились под оккупацией в течение 30 лет, и не было никакого осуждения армянской оккупации.

Корреспондент: Было только упоминание «мирного урегулирования».

Президент Ильхам Алиев: Верно, только мирное урегулирование, без упоминания территориальной целостности.

Корреспондент: Это и есть двойные стандарты.

Президент Ильхам Алиев: Верно, это двойные стандарты, и наше общество это прекрасно понимает. И еще, важно еще раз заметить, что это касается не только интервью некоторых журналистов, но и правительств. Сейчас мы сталкиваемся с очень необоснованными нападками со стороны французского правительства. Вы можете себе представить, что Франция стала самым большим защитником Армении? Ну, хорошо, это их дело, но они также стали самым большим антиазербайджанским источником в Европе. Они атакуют нас по всем направлениям, а их внешнеполитические заявления и заявления официальных лиц выходят за рамки любой политической этики. Они обвиняли нас в том, чего мы не делали во время войны. И даже не извинились за это. А сейчас они обвиняют нас в том, что мы делаем на своей территории. И посмотрите, кто это делает — страна, которая запрещает корсиканский язык, которая жестко подавляет движение за самоопределение на Корсике. Они выступают за самоопределение армян в Карабахе. Как такое может быть!? Во время войны, когда их политическая агрессия была вне всяких границ, я сказал, что если они хотят иметь где-то Нагорно-Карабахскую Республику, то могут иметь ее на своей территории. Например, вокруг Марселя, где проживает очень много армян. Пусть они объявят там Нагорно-Карабахскую Республику, а мы ее признаем. Эта страна все еще продолжает свою колониальную политику. Взгляните на остров Майотта, французскую колонию; на Новую Каледонию, тоже французскую колонию. И они говорят о правах человека?! Это же политическое лицемерие! И когда мы скажем то, что я говорю сейчас, вы увидите, как они тут же снова поднимут все медиа и начнут оскорблять нас, нападать на нас, распространять слухи.

Корреспондент: Касательно территориальной целостности, для многих китайцев очень близок и дорог тайваньский вопрос. Ранее Вы отметили, что не поддерживаете попыток расколоть Китай. Вы можете пояснить?

Президент Ильхам Алиев: Мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать территориальную целостность Китая и политику единого Китая, а также политику воссоединения Китая. Эта политика была сформулирована много лет назад, неоднократно подтверждалась и остается абсолютно неизменной. И я никогда не изменю ее, так как Китай для нас является дружественной страной. Во-вторых, потому что мы всегда поддерживаем законы и принципы международного права, а международное право нельзя рассматривать избирательно. И те страны, которые демонстрируют избирательный подход к международному праву, будут только терять свою репутацию. Потому что в международном праве четко прописано, что принцип территориальной целостности является основным принципом международного права; самоопределение народа не должен противоречить территориальной целостности – это базовые принципы международного права. Поэтому наша позиция по политике единого Китая абсолютно ясна. И я надеюсь, что некоторые западные правительства также будут придерживаться этой позиции.

Корреспондент: Что касается отношений между Азербайджаном и Арменией, мы знаем, что было заключено перемирие, но ситуация остаётся сложной, учитывая всю предысторию. Что Вы думаете о мирном соглашении? Когда мы можем его ожидать? И если получится, то как оно будет выглядеть?

Президент Ильхам Алиев: Думаю, что соглашение может быть достигнуто в ближайшем будущем. Почему я так думаю? Потому что Армении уже пришлось сделать очень важное заявление о том, что они не только признают территориальную целостность Азербайджана, что они официально подтвердили в октябре прошлого года и неоднократно подтверждали в прошлом, но и в мае этого года они уточнили, - потому что мы потребовали их уточнить, - что признают Карабах частью Азербайджана. Они признают территориальную целостность Азербайджана на территории 86 600 кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении. Это действительно важное заявление, после которого остается только переложить его на бумагу и подписать. И наша позиция по мирному соглашению после окончания Второй карабахской войны заключалась в том, что оно должно быть основано на нормах и принципах международного права. Мы разработали пять основных международных принципов, которые должны лежать в основе мирного соглашения. Мы несколько раз вели переговоры и продолжим их в конце июня. Единственным основным разногласием этого соглашения было именно то, чтобы мои ранее сказанные слова по поводу Карабаха — то, что он является частью Азербайджана, должны быть официально признаны Арменией. Итак, как я уже сказал, они сказали «А» - что Карабах — это Азербайджан. Теперь им нужно сказать «Б» - подписать это соглашение. И после этого соглашение может быть достигнуто. Думаю, что если то, что они говорят, есть то, что они действительно имеют в виду, если это не будет очередным политическим маневром, если это не будет повторением старой истории с попыткой затянуть процесс, тогда мы сможем достичь мирного соглашения и подписать его до конца года. Это действительно будет важным геополитическим фактором, который положит конец длительной конфронтации, создаст реальный мир на Кавказе, приведет к открытию всех коммуникаций.

Я бы хотел добавить касательно армянского меньшинства в Азербайджане. Мы уже заявляли официально, что их права и их безопасность будут обеспечиваться нами и на основе азербайджанской конституции. Но Азербайджан – это страна, где проживают десятки различных этнических групп, включая армян, и у нас никогда не было никаких проблем на религиозной или этнической почве. Поэтому армяне, которые проживают в Карабахском регионе Азербайджана, будут иметь те же права и гарантии безопасности, что и другие граждане Азербайджана. Я считаю, что это полностью соответствует нормам международного права. И я думаю, что международное сообщество поддерживает эту позицию Азербайджана.

Корреспондент: Господин Президент, давайте перейдем к одной из Ваших любимых тем – спорт и фитнес.

Президент Ильхам Алиев: Хорошо.

Корреспондент: В день Вашего шестидесятилетия Вы опубликовали видео, на котором Вы делали подтягивания.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Корреспондент: 15 подтягиваний. Это было впечатляюще. Но Вы можете делать больше, верно?

Президент Ильхам Алиев: Я привык делать больше. Я показал это впервые. Когда я был моложе, я никогда не показывал этого, потому что считал естественным то, что молодой человек может многократно подтянуться на турнике. Почему я это сделал сейчас? Потому что хочу, чтобы наше молодое поколение поступало так же. Хочу сказать, что когда вам 60 лет и если у вас нет вредных привычек, если вы регулярно занимаетесь спортом, то это вам под силу. Так что, это было мое послание молодым: если они думают, что не смогут сделать это в 60 лет, они ошибаются. Они могут это сделать. Мог ли я подтянуться больше или нет? Может быть, да, но это было бы не очень приятное зрелище.

Корреспондент: Очень мудро. Вы также не скрывали своего увлечения тяжелой атлетикой, даже перед Вашим хорошим другом Президентом Эрдоганом.

Президент Ильхам Алиев: Это было легко. Это было не очень тяжело.

Корреспондент: Но Вы это сделали. Впечатляет то, что Вы превращаете личное увлечение спортом в нечто большее. Смотришь на Баку, который принимал Формулу-1 в центре города. У вас были проведены матчи Евро-2020, Европейские игры 2015 года, первые в своем роде... Расскажите нам о Вашей страсти к спорту. Почему спорт?

Президент Ильхам Алиев: Ну, во-первых, потому что я люблю спорт. Во-вторых, потому что я занимался спортом в течение своей жизни, правда, с определенными перерывами. К сожалению, я сначала забросил спорт, но потом возобновил. И когда я был молод, я очень активно занимался спортом. Когда же я бросил, а затем стал опять заниматься, то легко вернул былую форму.

Во-вторых, потому что спорт – это важный фактор жизни общества. В период оккупации спортивные победы в сознании народа были своего рода символической компенсацией за поражение в Первой карабахской войне. То есть, мы показывали, что можем побеждать. Это стало очень важным фактором патриотизма в Азербайджане, потому что победы наших спортсменов, поднятие нашего флага наполняет нас эмоциями и гордостью. Патриотизм молодого поколения являлся важным фактором, так как я четко осознавал, что без этого мы не сможем победить. Да, мы вкладывали крупные инвестиции в нашу оборонную мощь и в обучение наших военнослужащих. Мы делали многое, чтобы подготовить себя ко Второй Карабахской войне. Но сейчас, по истечении двух с половиной лет, я могу вам сказать, что именно дух стал основным фактором нашей победы. И те, кто освободил те земли, никогда не видели Карабах в своей жизни, поскольку когда Карабах был оккупирован, они или были еще очень молоды, или еще не родились. Там что же ими двигало? Это были дух, патриотизм и достоинство. Это и есть спорт для физического здоровья, потому что мы хотим, чтобы наше общество было здоровым, физически здоровым, а для этого спорт — это номер 1. И, конечно, правильное питание, отсутствие вредных привычек. Но спорт, пожалуй, на первом месте. А сейчас мы также работаем над массовостью спорта, над тем, чтобы иметь спортивную инфраструктуру в каждом регионе. И мы это уже сделали. В то же время это международный престиж, потому что первые Европейские игры действительно открыли Азербайджан для Европы. Гонки Формула-1 мы проводили уже семь раз. Особенно, если учесть, что они проходят на городских дорогах, это — возможность представить Баку тем, кто никогда не видел этот город. Аудитория зрителей Формулы-1 составляет 500 млн человек. После первой Формулы-1 рост туризма в Азербайджане составил 20 процентов, а до пандемии — 10-15 процентов ежегодно. Результатом этого мероприятия стало то, что к нам приехало много иностранных туристов, в страну поступило много иностранной валюты. Так что есть много факторов, диктующих каждому правительству необходимость уделять большое внимание развитию спорта.

Корреспондент: Я очень хорошо помню Евро-2020.

Президент Ильхам Алиев: У нас в Баку также прошел финальный матч Лиги Европы - это было в 2019 году и матчи Евро-2020 были проведены в Баку 2021 году. Таким образом, Баку уже стал международным местом проведения крупных спортивных мероприятий. В 2017 году мы также провели Исламские игры солидарности. Можете себе представить — I Европейские игры в 2015 году и Исламские игры солидарности в 2017 году — в одном городе за два года. И это также является демонстрацией того, что представляет собой Азербайджан, который находится на стыке Европы и Азии. Республика является как частью мусульманского мира, так и частью Европы. Наша страна обладает очень уникальным местоположением. Политика страны и состояние ее общества являются отражением этого.

Корреспондент: Президент Алиев, приближаются Азиатские игры в Ханчжоу (Китай), а также Всемирная летняя универсиада в Чэнду (Китай). Что Вы хотите сказать спортсменам, участникам? Каковы Ваши ожидания от этих игр, которые пройдут в Китае?

Президент Ильхам Алиев: Я только желаю успехов. Уверен, что они будут организованы на высочайшем уровне. Я знаю, как организуются спортивные мероприятия в Китае. Я был на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и провел несколько дней в вашей прекрасной стране. Как вы понимаете, мы не являемся участниками Азиатских игр, но наша большая команда, состоящая из более чем 150 спортсменов, будет участвовать в универсиаде. Так что состав команды будет в несколько раз больше, чем когда-либо прежде. Желаю спортсменам победы, организаторам — успехов, а китайскому народу — насладиться этим праздником.

Корреспондент: В заключение, для многих рядовых китайцев Азербайджан всё ещё остается загадочной и далёкой страной. Я сижу с президентом страны. Не могли бы Вы сказать несколько слов о том, почему китайцам следует хотя бы раз посетить Азербайджан?

Президент Ильхам Алиев: Прежде всего, азербайджанский народ очень дружелюбный и гостеприимный. Во-вторых, у нас очень современная гостиничная инфраструктура. У нас очень разнообразная природа. В Азербайджане имеются девять климатических зон, а небольшая площадь страны делает её удобной для поездок на поезде, на машине или максимум — на самолете. Дорожная инфраструктура в стране — одна из лучших. Кухня, я думаю, тоже одна из лучших.

Корреспондент: Мы ели много шашлыка.

Президент Ильхам Алиев: Погода очень благоприятная — тут можно покататься на горных лыжах, искупаться в Каспийском море, можно сходить в поход, можно посмотреть на грязевые вулканы, можно полазить по карабахским горам, можно побывать в лесу, вдоль озёр и рек. И ещё я думаю, что китайские туристы почувствуют симпатию, которую азербайджанский народ испытывает к Китаю. Азербайджанцы знают вашу страну и знают о нашей дружбе. Поэтому они будут чувствовать себя как дома.

Корреспондент: Президент Алиев, еще раз большое спасибо за то, что приняли нас в своей стране. Спасибо за это интервью.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.