Президент Азербайджана выразил соболезнования Дональду Трампу

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате беспощадного обстрела людей во время музыкального фестиваля в городе Лас-Вегас глубоко потрясло меня.

В связи с этим чудовищным происшествием от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу глубокое соболезнование, желаю пострадавшим исцеления".