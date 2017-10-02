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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Дональду Трампу

    Известие о многочисленных жертвах и пострадавших во время музыкального фестиваля в городе Лас-Вегас глубоко потрясло меня

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате беспощадного обстрела людей во время музыкального фестиваля в городе Лас-Вегас глубоко потрясло меня.

    В связи с этим чудовищным происшествием от себя и от имени азербайджанского народа выражаю Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу глубокое соболезнование, желаю пострадавшим исцеления".

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