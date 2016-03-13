Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование турецкому коллеге

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

Глубоко опечалены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате беспощадного террористического акта, совершенного в городе Анкара.

Мы крайне возмущены эти ужасным событием, решительно осуждаем терроризм и считаем важным вести с ним самую острую борьбу.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмет элясин!".