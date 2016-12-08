Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый господин президент,
Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашей стране.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому пакистанскому народу.
Аллах рэхмет элясин!"
News DepartmentАвтор новости
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