Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашей стране.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому пакистанскому народу.

Аллах рэхмет элясин!"