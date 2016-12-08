 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана выразил соболезнования пакистанскому коллеге

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в Вашей стране

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы, произошедшей в Вашей стране.

    В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому пакистанскому народу.

    Аллах рэхмет элясин!"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi