Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с мэром Киева - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с мэром города Киев, председателем Украинского демократического альянса за реформы Виталием Кличко.

Как сообщает Report, Виталий Кличко сказал, что между нашими странами существуют дружественные отношения, имеющие древнюю историю. Отметив, что в Украине проживает большое число представителей азербайджанской диаспоры, мэр Киева сообщил о регулярных встречах с ними.

Отметив развитие отношений между нашими странами, наличие взаимных бизнес-интересов, Виталий Кличко подчеркнул успешную деятельность SOCAR в Украине, сказав, что компания и представители азербайджанской диаспоры вносят существенный вклад в развитие Украины. Мэр Киева отметил, что парк, носящий имя великого лидера Гейдара Алиева, превратился в одно из образцовых мест города.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Киев является одним из самых красивых городов мира, сохранение его исторической части и развитие города требуют большого внимания, отметил значение укрепления отношений между мэриями Баку и Киева, организации взаимных визитов. Подчеркнув, что азербайджанская диаспора вносит вклад в развитие Украины, глава государства отметил, что дружественные отношения между нашими странами укрепляются, Украина является надежным партнером Азербайджана.