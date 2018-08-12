Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Актау с Президентом Ирана Хасаном Роухани - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Актау с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

На встрече было отмечено, что связи между Азербайджаном и Ираном успешно развиваются в политической, экономической и других сферах. Было подчеркнуто, что реализуемые нашими странами совместные экономические проекты дают хорошие результаты. Отмечалось, что успешно осуществляется сотрудничество в энергетической, транспортной и инфраструктурной сферах, а также по транспортному коридору Север-Юг.

Подчеркнув значение состоявшегося в Казахстане V Саммита глав государств прикаспийских стран и подписанной Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, президенты выразили уверенность в том, что Конвенция в дальнейшем еще больше укрепит сотрудничество между прикаспийскими странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.

***17:20

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Актау с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.