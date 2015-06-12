Баку, 12 июня. REPORT.AZ/ 12 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Черногории Филипом Вуяновичем, прибывшим в Баку для участия в церемонии открытия первых Европейских игр. Как сообщает Report, на встрече был отмечен высокий уровень сотрудничества между странами, подчеркнуто наличие интересов и возможностей для дальнейшего расширения и укрепления этих связей. Было отмечено значение первых Европейских игр, дана высокая оценка условиям, созданным для проведения этих Игр.

Также состоялся обмен мнениями по переговорному процессу в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Главы государств обсудили перспективы реализации проектов ТАР и TANAP.