Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Албании Буяром Нишани - ОБНОВЛЕНО

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***17:17

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с президентом Республики Албания Буяром Нишани.

Как сообщает Report, Президент Албании Буяр Нишани поблагодарил президента Ильхама Алиева за приглашение на V Глобальный Бакинский форум, сказал, что рад встрече с главой нашего государства. Президент Буяр Нишани подчеркнул значение Глобального Бакинского форума с точки зрения расширения международного сотрудничества. Он передал азербайджанскому народу сердечные приветствия албанского народа. Президент Албании Буяр Нишани отметил значение встречи с Ильхамом Алиевым в плане обсуждения перспектив отношений.

Выразив удовлетворение участием президента Албании в V Глобальном Бакинском форуме, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что нынешний форум является важным международным мероприятием с точки зрения проведения обсуждений. Глава государства сказал, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Албанией успешно развиваются и имеют хорошие перспективы. Отметив, что две страны являются хорошими партнерами в энергетическом секторе, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение участия албанского министра в проведенном в Баку третьем заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Глава государства отметил успешную реализацию проекта "Южный газовый коридор". Подчеркнув хороший уровень политических связей между Азербайджаном и Албанией, президент Ильхам Алиев сказал, что между нашими странами существует прекрасная взаимная поддержка и хорошее сотрудничество в рамках международных организаций. Он выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет продолжаться и впредь. Подчеркнув важность проведения работы, направленной на увеличение взаимного товарооборота между Азербайджаном и Албанией, глава государства сказал, что это одна из основных целей, стоящих перед нашими странами.