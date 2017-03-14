Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Сената Франции - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ 14 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Париже с председателем Сената Французской Республики Жераром Ларше.

Как сообщает Report, перед зданием Сената в честь главы нашего государства были выстроены почетный караул и отряд кавалерии.

Президента Ильхама Алиева встретил председатель Сената Жерар Ларше.

Глава нашего государства и председатель Сената обошли строй почетного караула.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву.

Президент Ильхам Алиев и председатель Сената Жерар Ларше сделали совместное фото.

Жерар Ларше сказал, что рад видеть президента Азербайджана Ильхама Алиева в Сенате Франции. Он отметил значение таких визитов с точки зрения дальнейшего развития двусторонних связей между нашими странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что отношения между нашими странами, в том числе межпарламентские связи находятся на очень высоком уровне. Глава нашего государства напомнил о том, что несколько дней назад принял в Баку группу членов Сената Франции, а вчера провел очень плодотворную встречу с членами MEDEF.

Жерар Ларше вспомнил встречу в 2014 году в Сенате с Мехрибан Алиевой как председателем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Франция, подчеркнул большое значение этой встречи. Он отметил, что такие встречи придают большой импульс развитию отношений между нашими странами, азербайджано-французские связи развиваются в стратегическом направлении.

Председатель Сената поинтересовался проводимой работой по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания категоричную позицию Азербайджана по разрешению конфликта. Он отметил, что урегулирование конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана. Глава нашего государства подчеркнул, что находящиеся в Азербайджане французские сенаторы посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района, увидели, как село разрушено армянами. Президент Азербайджана отметил, что напряженность наносит ущерб региону.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

После встречи президент Ильхам Алиев расписался в золотой книге Сената.