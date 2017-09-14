Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции

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Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Бератом Албайраком.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев выразил благодарность за добрые слова в поздравительном послании, адресованном президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодняшней церемонии. Отметив, что сегодняшнее мероприятие еще больше укрепит сотрудничество между Азербайджаном и Турцией в энергетической сфере, глава государства передал в связи с этим свои поздравления.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак передал главе государства приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он сказал, что существующее между Турцией и Азербайджаном сотрудничество в энергетической сфере является примером для всего мира. Берат Албайрак подчеркнул обогащение этого сотрудничества новыми проектами и взаимными инвестициями.

На встрече было затронуто значение реализуемых между Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов, выражена уверенность в дальнейшем расширении дружеских и братских отношений между нашими странами. Коснувшись значения подписания скорректированного и заново составленного Соглашения по совместной разработке и долевому распределению нефтедобычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубинной части месторождения "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, была отмечена его важность для дальнейшего экономического развития наших стран и роста благосостояния народов. В ходе беседы говорилось о значении реализуемых между Азербайджаном и Турцией совместных стратегических проектов.

Глава государства выразил благодарность за искренние приветствия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе турецкого государства.