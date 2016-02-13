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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с комиссаром Европейского Союза Йоханнесом Ханом

    В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с комиссаром Европейского Союза по Европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнесом Ханом.

    Как сообщает Report, на встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Подчеркнуто значение встреч и взаимных визитов с точки зрения интенсивности связей.

    В ходе беседы были подчеркнуты успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере, важность направления усилий на эту сферу, состоялся обмен мнениями по другим вопросам.

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