Президент Азербайджана принял заместителя премьер-министра Сербии

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем премьер-министра, министром торговли, туризма и телекоммуникаций Республики Сербия Расимом Ляичем.

Как сообщает Report, подчеркнув, что между Азербайджаном и Сербией существуют дружественные отношения, глава государства выразил удовлетворение высоким уровнем политических связей. Президент Ильхам Алиев также отметил хорошие результаты, достигнутые в экономической сфере, выразил уверенность в том, что проходящее в Баку очередное заседание Межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Сербия будет плодотворным и создаст благоприятные возможности для обсуждения вопросов развития будущего сотрудничества.

Заместитель премьер-министра, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич подчеркнул, что политические связи между его страной и Азербайджаном успешно развиваются и в этой сфере нет никаких нерешенных вопросов. Гость отметил, что сербская сторона заинтересована в развитии сотрудничества в экономической сфере и налаживании тесных связей между бизнесменами двух стран.