Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра России

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Козака.

Как передает Report, на встрече было отмечено, что организованные в нашей столице соревнования Формула-1 вызывают большой интерес в международном масштабе, что соревнования организованы на высоком уровне. Сообщив, что впервые присутствует на проводимых в Баку соревнованиях Формула-1, заместитель премьер-министра Российской Федерации Дмитрий Козак подчеркнул, что происходящие в городе процессы развития произвели на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества.