Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Беларуси

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Республики Беларусь Михаила Русого.

Как сообщает Report, говоря об Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке "Caspian Agro-2016", проводимой в Баку, глава государства выразил уверенность в том, что Беларусь как всегда будет успешно представлена на этой выставке и достойно продемонстрирует свой потенциал и возможности.

Подчеркнув, что в нашей стране успешно развивается сельское хозяйство, президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что продукция, представленная на выставке белорусской стороной, вызовет интерес соответствующих структур в Азербайджане. Глава государства подчеркнул, что в связи с планами активного развития сельского хозяйства в нашей стране постепенно будет повышаться потребность в технике, используемой в этой сфере. Отметив, что в течение короткого периода времени был осуществлен успешный проект между нашей страной и Республикой Беларусь в сельскохозяйственной сфере, президент Ильхам Алиев сообщил, что совместно производимая продукция уже экспортируется.

Отметив, что его страна успешно сотрудничает с Азербайджаном, заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый подчеркнул, что его визит в Баку создает хорошую возможность для обсуждения вопросов по различным сферам сотрудничества между двумя странами. Сказав, что между двумя странами проделана большая работа в сельскохозяйственной сфере, Михаил Русый с удовлетворением отметил, что на выставке "Caspian Agro-2016" представлена не только техника производства Беларуси, но и совместная белорусско-азербайджанская продукция. Заместитель премьер-министра Республики Беларусь сказал, что непосредственно ознакомился с целями, поставленными Азербайджаном в сельском хозяйстве. Михаил Русый отметил, что Азербайджанское правительство поставило перед собой такие очень важные задачи, как удовлетворение потребностей населения страны в сельскохозяйственной продукции и достижение экспорта. Сказав, что при поддержке президента Ильхама Алиева в этом году на предприятиях нашей страны будут произведены 2 тысячи тракторов, заместитель премьер-министра Беларуси отметил значение создания в результате в Азербайджане такой целой промышленной отрасли, как сельскохозяйственное машиностроение. Отметив, что Азербайджан является хорошим партнером для экспорта производимой совместно техники в третьи страны, Михаил Русый подчеркнул, что продукция уже экспортируется в Грузию, выразил уверенность в дальнейшем ускорении темпов производства.

На встрече был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества стран в различных сферах.