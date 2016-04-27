Президент Ильхам Алиев принял вице-президента Ирана

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял вице-президента Исламской Республики Иран, председателя Организации культурного наследия, народных промыслов и туризма Масуда Солтанифера.

Как сообщает Report, глава государства выразил удовлетворение в связи с тем, что Исламская Республика Иран представлена на VII Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН на высоком уровне, и расценил это как очередной показатель нашей дружбы. Подчеркнув, что в последнее время высокопоставленные представители Исламской Республики Иран совершают визиты в нашу страну, президент Ильхам Алиев также с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани в Стамбуле и отметил, что все это свидетельствует о высоком уровне отношений между нашими странами. Глава государства выразил надежду на то, что двусторонние связи будут успешно развиваться и впредь.

Вице-президент Исламской Республики Иран, председатель Организации культурного наследия, народных промыслов и туризма Масуд Солтанифер выразил признательность за высокий уровень организации в Баку VII Глобального форума Альянса цивилизаций ООН. Сообщив, что еще в период работы губернатором Гилана неоднократно бывал в Баку, Гяндже и других местах Азербайджана, иранский гость сказал, что происходящие в последние годы в нашей стране процессы динамичного развития произвели на него глубокое впечатление в ходе нынешнего визита, и поздравил главу государства с достигнутыми успехами во всех сферах.