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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

    На встрече состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимодействия© President.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ проинформировали главу государства о встречах, которые проведут в Баку в рамках визита.

    На встрече были обсуждены вопросы, связанные с нынешним положением и перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимодействия.

    *** 11:47

    13 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сезара Флорина Преду и Стефана Шеннака.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

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