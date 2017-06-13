Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ проинформировали главу государства о встречах, которые проведут в Баку в рамках визита.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с нынешним положением и перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, состоялся обмен мнениями о возможностях дальнейшего развития взаимодействия.

*** 11:47

13 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял содокладчиков Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Сезара Флорина Преду и Стефана Шеннака.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.