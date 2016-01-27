Президент Ильхам Алиев принял руководителей статистических структур Германии и Болгарии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ 27 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Федерального статистического управления Германии Дитера Саррайтера и президента Национального статистического института Болгарии Сергея Цветарского.

Как сообщает Report, глава государства отметил значение проводимой конференции, связанной с презентацией второй фазы твиннингового проекта "Поддержка Государственного комитета Азербайджанской Республики по статистике в приведении национальной статистической системы в соответствие с европейскими стандартами". Особо подчеркнув роль точной статистики в планировании работы, достижении экономического развития во всех сферах, президент Ильхам Алиев отметил значение проведения реформ в статистической системе нашей страны, выразил надежду на успешную реализацию с этой точки зрения твиннингового проекта.

Президент Национального статистического института Болгарии Сергей Цветарский рассказал о работе, проделанной в тот период, когда он трудился в нашей стране на посту резидента-советника по Твиннингу во время реализации первой фазы проекта.

Президент Федерального статистического управления Германии Дитер Саррайтер коснулся важности получения и использования правильных статистических данных в разработке эффективной политики, подчеркнул значение совершенствования этой сферы.