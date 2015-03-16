​Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра транспорта Катара

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ 16 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра транспорта Государства Катар Джассима Саифа Ахмеда Аль-Сулаити.

Как сообщает Report, министр Джассим Саиф Ахмед Аль-Сулаити отметил, что созданная в нашей стране современная транспортная инфраструктура произвела на него глубокое впечатление, сообщив, что с соответствующими структурами Азербайджана ведутся переговоры по расширению сотрудничества в данной сфере. Отметив широкие возможности для сотрудничества с Азербайджаном, министр подчеркнул, что его визит открывает хорошие возможности для обсуждения этих вопросов.

Глава государства сказал, что в наших странах проводится важная работа по созданию региональной транспортной инфраструктуры, что в этой области достигнуты успехи. Отметив хорошие возможности для развития сотрудничества между Азербайджаном и Государством Катар в транспортном секторе, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность обозначения перспектив и активизации совместных усилий в этой сфере.