Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и религий Республики Коста-Рика

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ 19 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел и религий Республики Коста-Рика Мануэля Гонсалеса Санса.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил, что между Азербайджанской Республикой и Республикой Коста-Рика сложились очень хорошие политические связи, и расценил визит министра Мануэля Гонсалеса Санса в Азербайджан как хороший показатель нашего сотрудничества. Говоря о наличии благоприятных возможностей для развития связей между двумя странами, глава государства подчеркнул заинтересованность Азербайджана в расширении двусторонних отношений, отметил важность укрепления в будущем взаимодействия в различных направлениях, в том числе в экономической, энергетической, инвестиционной, торговой, культурной и других сферах.

Министр иностранных дел и религий Республики Коста-Рика Мануэль Гонсалес Санс выразил удовлетворение тем, что совершает визит в Азербайджан в качестве самого высокопоставленного представителя государства Коста-Рики из тех, что до сих пор бывали в нашей стране.

Он отметил, что увиденный в Баку процесс стремительного развития, проводимые в нашей столице созидательная работа и благоустройство произвели на него большое впечатление. Министр, в свою очередь, отметил заинтересованность своей страны в развитии сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах.