Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Грузии

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Грузии Георгия Квирикашвили.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Георгий Квирикашвили выразил удовлетворение тем, что свой первый официальный визит совершил именно в Азербайджан. Отметив высокий уровень двусторонних отношений, Георгий Квирикашвили подчеркнул значение развития сотрудничества двух стран в различных сферах.

Глава государства оценил то, что Георгий Квирикашвили свой первый зарубежный визит на посту министра иностранных дел Грузии совершил в Азербайджан, как хороший показатель дружеских и братских отношений между нашими странами. Подчеркнув необходимость активного продолжения азербайджано-грузинского сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, Президент Ильхам Алиев отметил значение этого сотрудничества с точки зрения реализации объединяющих нас крупномасштабных транспортных, энергетических и экономических проектов.

На встрече говорилось о международном значении совместных региональных проектов, в том числе проектов Южного газового коридора и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, состоялся обмен мнениями по координационным вопросам, связанным с реализацией данных проектов.