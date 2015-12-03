Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра благосостояния Латвии

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ 3 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра благосостояния Латвии Улдиса Аугулиса.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев отметил, что регулярные взаимные визиты между Азербайджаном и Латвией являются хорошим показателем наших связей. Подчеркнув, что эти визиты вносят вклад в решение вопросов, связанных с двусторонними отношениями, глава государства выразил уверенность в том, что визит в нашу страну министра благосостояния Латвии Улдиса Аугулиса даст эффективные результаты. Говоря о государственной поддержке, оказываемой в Азербайджане социальной защите населения, президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей стране применяются самые передовые стандарты в этой сфере. Коснувшись значения взаимного обмена мнениями и опытом в соответствующей сфере деятельности, глава государства отметил важность обсуждения новых направлений сотрудничества между двумя странами.

Коснувшись достижений, завоеванных Азербайджаном в сфере социальной защиты, министр благосостояния Латвии Улдис Аугулис выразил намерение взаимодействовать с соответствующими структурами нашей страны. Особо подчеркнув важность изучения опыта, успешно применяемого в обеих странах, министр благосостояния Латвии отметил значение обсуждений проводимой работы, достигнутых успехов и возникающих проблем для совершенствования системы социальной защиты населения.