Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социнтерна

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ 27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Социалистического интернационала Луиса Айалу.

Как сообщает Report, генеральный секретарь Социнтерна Луис Айала подчеркнул, что первые Европейские игры организованы на высоком уровне и их с интересом наблюдают в мире. Он отметил важность того, что азербайджанские спортсмены завоевали большое количество медалей.

Глава государства подчеркнул значение участия в этих престижных спортивных соревнованиях 50 Олимпийских комитетов Европы, около 6 тысяч спортсменов и многочисленных гостей.

На встрече было отмечено значение вклада первых Европейских игр в расширение связей между народами, состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества между Азербайджаном и Социнтерном.