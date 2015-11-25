Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри.

Как сообщает Report, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку проведения в Баку XII Генеральной конференции и очередного заседания Исполнительного совета руководимой им организации и высокое гостеприимство. Подчеркнув, что Баку с первого же знакомства очаровал гостей, Абдулазиза бин Осман аль-Тувейджри сказал, что идущие в стране стремительные процессы развития произвели на них глубокое впечатление.

Подчеркнув значение проведения в Баку XII Генеральной конференции и очередного заседания Исполнительного совета ИСЕСКО, глава государства сказал, что мероприятие создает хорошую возможность для более близкого знакомства высоких гостей с нашей страной.

На встрече было отмечено успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, выражена уверенность в дальнейшем его расширении. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.