​Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром таможни и торговли Турции

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром таможни и торговли Турции Дженапом Ашчи.

Как сообщает Report, сообщив, что в соответствии с решением о создании совместной комиссии между таможенными органами двух стран, принятом на состоявшемся в Анкаре заседании Совета турецко-азербайджанского стратегического сотрудничества на высоком уровне с участием президентов Азербайджана и Турции, сегодня в Баку состоится первое заседание комиссии, министр Дженап Ашчи отметил, что выполнение решений, принятых на уровне глав государств, является одной из поставленных задач.

Президент Ильхам Алиев отметил содержательность заседаний Совета турецко-азербайджанского стратегического сотрудничества на высоком уровне и важность выполнения всех принятых на них постановлений. Коснувшись значения начала деятельности совместной комиссии таможенных органов двух стран, глава государства выразил надежду, что на заседании комиссии состоится обсуждение различных вопросов в данной сфере, будет проведен взаимный обмен опытом.

Напомнив высказывание великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», Дженап Ашчи подчеркнул, что Турция имеет прекрасные связи с Азербайджаном по всем направлениям, в том числе в таможенной сфере, отметил, что обмен опытом в этой сфере между двумя странами имеет большое значение для обеих сторон.

Сказав, что наши страны всегда поддерживают друг друга во всех вопросах, глава государства отметил значение высокого уровня сотрудничества между таможенными органами. Отметив, что в условиях происходящего в мире финансово-экономического кризиса перед таможенными органами наших стран стоят важные задачи, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность осуществления совместной деятельности по изучению и анализу результатов экономического кризиса, усовершенствованию работы таможенных органов.