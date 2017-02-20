Президент Азербайджана принял делегацию во главе с министром образования и высшего образования Катара

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанкой Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования и высшего образования Государства Катар Мохаммедом бин Абдул-Вахидом Аль Хаммади.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства отметил, что между Азербайджаном и Катаром имеются очень тесные партнерские связи, подчеркнул важность того, чтобы эти связи охватывали как можно больше сфер. Отметив значение недавнего приема министра иностранных дел Государства Катар, своего запланированного визита в Катар и прибытия в Баку министра образования и высшего образования Государства Катар, Президент Ильхам Алиев сказал, что взаимные визиты являются хорошим показателем партнерских связей между нашими странами. Подчеркнув, что образование играет важную роль в развитии грядущих поколений, а также развитии наших стран, Президент Ильхам Алиев сказал, что эта сфера считается одним из основных приоритетов развития как в Азербайджане, так и в Катаре. Говоря о важности изучения практических аспектов партнерства в области образования, глава государства выразил уверенность в том, что в результате этого будет создана программа долгосрочного сотрудничества. Отметив, что в ходе официального визита в нашу страну Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль-Тани было принято решение о создании Азербайджано-катарской совместной экономической, торговой и технической комиссии, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в рамках работы этой комиссии будут проводиться обсуждения, охватывающие не только экономические, но и все сферы нашего сотрудничества.

Министр образования и высшего образования Государства Катар Мохаммед бин Абдул-Вахид Аль Хаммади сказал, что они с нетерпением ожидают визита Президента Ильхама Алиева в Катар. Отметив, что между соответствующими структурами наших стран уже организовываются встречи и проводятся плодотворные обсуждения, гость выразил надежду на налаживание прочного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Государством Катар в сфере образования. Указав, что обе страны находятся на пути стремительного развития, Мохаммед бин Абдул-Вахид Аль Хаммади отметил, что в его стране под руководством Эмира Государства Катар реализуются гигантские проекты. Он также подчеркнул, что Азербайджан - очень красивая страна и благодаря усилиям президента Ильхама Алиева достигнуты крупные успехи.