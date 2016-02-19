Президент Ильхам Алиев принял членов Палаты представителей парламента Индонезии

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с заместителем председателя Палаты представителей парламента Индонезии Фахри Хамзахом.

Как сообщает Report, глава государства выразил удовлетворение высоким уровнем двусторонних азербайджано-индонезийских связей, подчеркнул, что между нашими странами существуют взаимопонимание и поддержка.

Президент Ильхам Алиев отметил заинтересованность Азербайджана в дальнейшем развитии связей с Индонезией в политической, экономической, инвестиционной сферах, в области культуры, туризма, образования, а также межпарламентского сотрудничества и пр. Отметив необходимость создания более сильного формата сотрудничества между нашими странами, глава государства выразил уверенность в том, что визит членов Палаты представителей парламента Индонезии в Азербайджан будет успешным и значимым с точки зрения расширения наших связей.

Заместитель председателя Палаты представителей парламента Индонезии Фахри Хамзах отметил заинтересованность представляемой им структуры в расширении сотрудничества с азербайджанским парламентом. Подчеркнув, что в Баку уже создана азербайджано-индонезийская межпарламентская группа дружбы, гость сказал, что такая же структура будет создана в Джакарте. Фахри Хамзах отметил, что деятельность групп дружбы будет служить расширению сотрудничества наших стран.