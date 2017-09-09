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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Казахстан

    Азербайджанский лидер примет участие в саммите Организации Исламского сотрудничества по науке и технологиям© Azertag.az

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Астану прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Как сообщает Report со ссылкой на Казинформ, в столичном аэропорту азербайджанского президента встретили вице-премьер Казахстана Ерболат Досаев и заместитель акима Астаны Косман Айтмухаметов.

    Как ранее сообщалось, 10-11 сентября во Дворце независимости в Астане под председательством президента Казахстана Нурсултана Назарбаева пройдёт первый в истории саммит Организации Исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. В саммите примут участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

    Кроме того, 10 сентября состоится торжественная церемония закрытия международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане.

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