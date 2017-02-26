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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Катар

    Президента Азербайджана встречали высокопоставленные официальные лица государства и правительства Катара

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Государство Катар.

    Как передает Report, в международном аэропорту «Хамад» в городе Доха, где развевались государственные флаги Азербайджана и Катара, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Президента Азербайджана встречали министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммад Аль Тани и другие высокопоставленные официальные лица государства и правительства.

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