Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Катар

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ 26 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Государство Катар.

Как передает Report, в международном аэропорту «Хамад» в городе Доха, где развевались государственные флаги Азербайджана и Катара, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали министр экономики и торговли Катара шейх Ахмед бин Джасим бин Мухаммад Аль Тани и другие высокопоставленные официальные лица государства и правительства.