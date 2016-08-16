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    Ильхам Алиев поздравил президентов Индонезии и Габонской Республики

    Развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и впредь будет служить интересам наших народов

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и впредь будет служить интересам наших народов.

    В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – благополучия и прогресса".

    В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Габонской Республики Али Бонго Ондимбе.

    В тексте письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Габонской Республики – Днем независимости.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Габоном и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Габона – мира и прогресса".

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