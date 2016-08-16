Ильхам Алиев поздравил президентов Индонезии и Габонской Республики

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.
Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и впредь будет служить интересам наших народов.
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – благополучия и прогресса".
В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Габонской Республики Али Бонго Ондимбе.
В тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Габонской Республики – Днем независимости.
Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Габоном и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Габона – мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook