Ильхам Алиев поздравил президентов Индонезии и Габонской Республики

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Индонезией и впредь будет служить интересам наших народов.

В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Индонезии – благополучия и прогресса".

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Габонской Республики Али Бонго Ондимбе.

В тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Габонской Республики – Днем независимости.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Габоном и впредь будут развиваться в духе дружбы и сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Габона – мира и прогресса".