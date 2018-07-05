Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева

Баку. 5 июля. REPORT.AZ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное послание своему казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявили в пресс-службе Акорды.

"Укрепление государственности, социально-экономический подъем страны, повышение изо дня в день ее авторитета стало возможным в результате Вашего лидерства, мудрой и дальновидной политики. Ваш вклад в развитие и укрепление отношений между нашими странами незаменим. Уверен, что азербайджанско-казахстанская дружба и сотрудничество, носящее стратегический характер, партнерство и впредь будут служить интересам наших народов", - говорится в послании.

Отметим, что Н.Назарбаев родился 6 июля 1940 года в селе Чемолган Алматинской области Казахской ССР.