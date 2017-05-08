Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Эммануэля Макрона по случаю избрания президентом Франции

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Французской Республики Эммануэля Макрона.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Макрон,

Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах президента Французской Республики. Одержанная Вами победа является показателем доверия к Вам дружественного французского народа и его поддержки проводимого Вами курса на обновление.

Я придаю большое значение двусторонним и многосторонним связям между Азербайджаном и Францией. Взаимные визиты высокого уровня, расширяющееся полезное сотрудничество в различных областях, многосторонние культурные связи – особенности, характеризующие 25-летнюю историю азербайджано-французских дипломатических отношений. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами благодаря совместным усилиям и впредь будут развиваться и расширяться в интересах двух народов.

Франция одновременно является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию самой болезненной проблемы региона - армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В результате военной агрессии армянских вооруженных сил на наших оккупированных исторических землях – в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему 7 районах была проведена политика этнической чистки, более миллиона наших соотечественников оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев.

В связи с конфликтом приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, имеются соответствующие постановления и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ, НАТО, Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других влиятельных организаций. Однако Армения игнорирует это. Франция, как и другие сопредседатели, считает нынешний статус-кво неприемлемым. Я придаю особое значение усилиям Франции и надеюсь, что эти усилия, наконец, внесут вклад в справедливое урегулирование конфликта. Позиция Азербайджана заключается в том, что конфликт должен быть решен лишь в соответствии с нормами международного права и в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Еще раз передаю Вам свои поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного французского народа".