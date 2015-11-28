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    ​Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил площадь Победы в Минске

    Глава государства возложил к монументу венок

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Республику Беларусь посетил монумент, воздвигнутый в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Победы в Минске.

    На площади в честь президента Азербайджана был выстроен отряд почетного караула.

    Президент Ильхам Алиев возложил к монументу венок.

    Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.

    Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед главой нашего государства.

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