​Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил площадь Победы в Минске

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках официального визита в Республику Беларусь посетил монумент, воздвигнутый в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади Победы в Минске.

На площади в честь президента Азербайджана был выстроен отряд почетного караула.

Президент Ильхам Алиев возложил к монументу венок.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Беларуси.

Отряд почетного караула под звуки военного марша прошел перед главой нашего государства.