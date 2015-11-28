​Президент Ильхам Алиев ознакомился с Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

Как сообщает Report, президент Азербайджана был подробно проинформирован о музее. Было отмечено, что музей создан в память о людях, отдавших жизни ради победы в годы Великой Отечественной войны. С 22 октября 1944 года музей начал деятельность в здании Дома профсоюзов на площади Свободы в Минске. В прошлом году состоялось открытие нового Мемориального комплекса, где сейчас разместился музей.

В музее хранятся ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. В музее, где располагается 10 экспозиционных залов на общей площади 4200 кв. м, имеется свыше 8 тыс. экспозиционных материалов.

В завершение глава государства оставил запись в памятной книге музея.

Была сделана фотография на память.