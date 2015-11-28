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    ​Президент Ильхам Алиев ознакомился с Белорусским музеем истории Великой Отечественной войны

    В завершение глава государства оставил запись в памятной книге музея

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября посетил Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана был подробно проинформирован о музее. Было отмечено, что музей создан в память о людях, отдавших жизни ради победы в годы Великой Отечественной войны. С 22 октября 1944 года музей начал деятельность в здании Дома профсоюзов на площади Свободы в Минске. В прошлом году состоялось открытие нового Мемориального комплекса, где сейчас разместился музей.

    В музее хранятся ценные экспонаты времен Великой Отечественной войны. В музее, где располагается 10 экспозиционных залов на общей площади 4200 кв. м, имеется свыше 8 тыс. экспозиционных материалов.

    В завершение глава государства оставил запись в памятной книге музея.

    Была сделана фотография на память.

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