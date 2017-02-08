Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Джазира"

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью корреспонденту телеканала "Аль-Джазира" Омару Кашраму.

Как сообщает Report, в интервью глава государства ответил на вопросы, связанные с успехами Азербайджана за минувшие 25 лет после восстановления независимости, армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, глобальными энергетическими и транспортными проектами, инициатором и участницей которых является наша страна, вкладом Азербайджана в дело исламской солидарности и пр.